Un intruso quedó filmado en un dúplex de City Bell

La imagen es triste y representa lo que significa la inseguridad para muchos vecinos de la Ciudad. En este caso, un ladrón quedó filmado dentro de un dúplex de las calles 21A y 448, al que no es la primera vez que ingresan. De hecho, su dueña, cansada de esta realidad tan devastadora, “lo dejó pelado” y piensa mudarse.

La alarma es la que activó la defensa sonora y registró la imagen del ladrón, aunque al arribo de la Policía, ya se había escapado. Intervino personal de la 12ª.