Un jardín de infantes municipal de La Plata fue blanco de un robo que fue descubierto cuando el personal llegó para comenzar la jornada. Los delincuentes ingresaron al establecimiento, sustrajeron ventiladores de pared y dejaron otros elementos parcialmente desprendidos, en lo que podría haber sido un intento de llevarse más equipamiento.

El hecho ocurrió en el Jardín de Infantes Municipal N° 2, ubicado en avenida 7 y 82, en Villa Elvira. Según la denuncia, alrededor de las 7.30 una representante de la institución advirtió que faltaban los ventiladores instalados en las paredes del patio interno.

A partir de ese hallazgo, junto con el personal auxiliar revisaron las instalaciones y encontraron otras señales de que alguien había ingresado durante el cierre del establecimiento. Las estufas del patio seguían en su lugar, aunque tenían los tornillos flojos, mientras que un gabinete donde se guardan juegos infantiles estaba abierto. También encontraron sin cerrar un ventiluz que da hacia la delegación municipal y una mampara que comunica con el patio y el portón sobre calle 7.

Voceros indicaron que sobre la esquina de 7 y 82 se encuentran cámaras de seguridad que serán clave para esclarecer el hecho y dar con los ladrones que actuaron en el saqueo al jardín. La denuncia fue radicada en la comisaría Octava para que se investigue.