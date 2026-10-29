Un joven casi se degüella tras discutir con su novia

Un fuerte cruce de palabras suscitado en una joven pareja, en el Barrio Malvinas, terminó con un chico de 21 años con un profundo corte en el cuello, presuntamente autoinfligido con un cuchillo, tras lo cual tuvo que ser internado, aunque se informó que “estaría fuera de peligro, pero en observación”.

Fuentes ligadas a la investigación del dramático episodio informaron que se desencadenó en una vivienda de las calles 33 y 154, en los primeros minutos de ayer, cuando al parecer la pareja estaba sin acompañantes.

Luego de la terrible decisión que adoptó el joven, de acuerdo a lo relatado por la novia, de 18 años, se alertó sobre el hecho al 911 y minutos después arribaron a la escena efectivos policiales del Comando de Patrulla La Plata.

Un vocero policial reveló que los uniformados encontraron a la víctima en el piso de la cocina de un domicilio del lugar, y que les confió que “se había arrepentido” de haber atentado contra su vida. Fue asistido y trasladado al hospital de Romero.