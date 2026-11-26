Una pelea entre hermanos terminó con uno de ellos herido a puñaladas y el otro aprehendido, en una vivienda de la zona de 78 entre 116 y 117, en Villa Elvira.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando personal del Comando Patrulla La Plata recibió un alerta del 911 que advertía sobre un incidente familiar y la presencia de una persona lesionada.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron salir de la vivienda a un joven de 23 años, quien presentaba manchas hemáticas en sus brazos. Lo identificaron como Gianfranco Cimino y, según consta en el acta policial, inicialmente manifestó que no necesitaba asistencia médica.

Poco después, los agentes entrevistaron a otro de los hermanos, quien aseguró haber presenciado una discusión y posterior pelea entre Gianfranco y Patricio Cimino, de 28 años, en el interior de la vivienda.

Según su relato, durante el enfrentamiento Patricio resultó herido con un arma blanca, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín e ingresado en el quirófano.

Ante esta situación, los policías procedieron a demorar a Gianfranco, quien quedó imputado inicialmente por el delito de lesiones, aunque deberán calificarse en atención al estado de salud de la víctima.

Mientras tanto, otro móvil policial quedó a cargo del resguardo de la vivienda para preservar la escena, a la espera de las pericias correspondientes.

Los investigadores también se trasladaron hasta el Hospital San Martín, sin que en ese momento pudieran establecer su situación clínica.

En el procedimiento fueron secuestradas las prendas que llevaba la víctima: medias, ropa interior, pantalón, una remera con manchas hemáticas y zapatillas, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que avaló las actuaciones policiales y dispuso las diligencias de rigor.