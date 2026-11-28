Una denuncia familiar puso bajo cuestionamiento el accionar de agentes de la Patrulla Municipal de La Plata, luego de que un motociclista terminara hospitalizado tras un episodio ocurrido durante la madrugada del viernes. La presentación sostiene que el joven habría sido perseguido por tres móviles comunales antes de perder el control de su vehículo y caer sobre el asfalto.

El hecho habría ocurrido en la zona de 82 y 121. De acuerdo con el relato de sus allegados, el joven regresaba a su casa después de trabajar y cargar combustible. Antes se encontraba en un skatepark de la zona junto a un primo, quien también circulaba en moto.

Según la declaración testimonial de este último, al advertir la presencia de camionetas municipales, el joven habría decidido retirarse del lugar. Siempre de acuerdo con esa versión, cuando puso en marcha el rodado, los tres móviles comenzaron a seguirlo y habrían realizado maniobras a su alrededor hasta que perdió la estabilidad y terminó cayendo.

Como consecuencia de la caída, el motociclista fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado con una fractura de cadera, según informaron sus familiares.

La causa quedó en manos de la Comisaría de Villa Ponsati, con intervención de la Fiscalía N° 6 de La Plata, que deberá establecer cómo se desarrolló el episodio y determinar si existieron responsabilidades.