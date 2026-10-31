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Un policía mató a un joven que habría intentado robarle la moto en La Plata

El hecho ocurrió este sábado al mediodía en Barrio Aeropuerto. Según la primera versión policial, la víctima habría intentado robarle la moto a un efectivo, que respondió con su arma reglamentaria. Investiga la fiscalía de turno

Foto ilustrativa

Por Redacción

Un joven murió este sábado al mediodía tras recibir al menos un disparo en Barrio Aeropuerto, en el sur de La Plata. El episodio se encuentra bajo investigación y, de acuerdo con la primera versión aportada por fuentes policiales, se habría producido cuando la víctima intentó robarle la moto a un efectivo policial.

El hecho ocurrió en la zona de 15 y 606, donde el joven cayó herido de bala. Según indicaron voceros policiales, el hombre que tenía la moto era un efectivo de la fuerza, quien habría repelido el presunto intento de robo con su arma reglamentaria.

Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni su edad. Tampoco se conocieron detalles precisos sobre las circunstancias en las que se produjo el disparo.

La investigación en Barrio Aeropuerto

El episodio generó un importante despliegue policial en el barrio y momentos de tensión por la presencia de familiares y allegados del joven fallecido.

En paralelo, testigos mencionaron que el episodio podría haber estado precedido por una serie de hechos delictivos en la zona, entre ellos el presunto robo a un comercio. Esa circunstancia también deberá ser reconstruida por los investigadores.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, que deberá determinar cómo se desarrolló el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

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