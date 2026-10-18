Un joven sufrió un traumatismo de cráneo tras un choque en 74 y 122 y busca al conductor que escapó

Un joven de 18 años lanzó un pedido a través de las redes sociales para intentar identificar al conductor de una camioneta que lo embistió mientras circulaba en moto en la intersección de las avenidas 74 y 122 y, según denunció, se retiró de la escena sin dejarle sus datos personales.

El violento episodio ocurrió el pasado lunes en el límite entre La Plata y Berisso, y quedó completamente registrado por una cámara de seguridad de la zona. El siniestro vial se registró a las 19:38.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la propia víctima, identificada como Ramiro Bouchard, ambos vehículos circulaban por la avenida 122. En un momento dado, el conductor de la camioneta encendió la luz de giro hacia la izquierda metros antes de llegar al cruce con la calle 74 y dobló en esa dirección, momento en el cual la motocicleta impactó de lleno contra el lateral del vehículo.

A pesar de que tras la colisión la camioneta detuvo su marcha brevemente, el automovilista continuó su camino sin descender para asistir al joven ni aportarle información de contacto. "El 12 de octubre a las 19.38 tuve un accidente. Necesito encontrar al de la camioneta ya que no me dejó ni un dato de él y se fue y me dejó tirado", expresó Ramiro en su publicación.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser asistido en el lugar por personal médico. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde permaneció internado en observación durante 24 horas antes de recibir el alta.

Ante la falta de datos del automovilista, el joven y su entorno decidieron viralizar el material fílmico del hecho para dar con su paradero. Quienes puedan aportar información útil o conozcan detalles del rodado pueden comunicarse a los teléfonos de contacto aportados por la familia: 221-3175816 o al 221-6021362.