Un nuevo y violento episodio de inseguridad volvió a generar preocupación en La Plata. Esta vez, el blanco fue un matrimonio de jubilados, al que sorprendieron durante la noche dentro de su vivienda de 45 entre 26 y 27, en La Loma.

En ese lugar, de acuerdo a los datos que obtuvo este diario, dos delincuentes irrumpieron por la fuerza, redujeron a la pareja y permanecieron durante un extenso período de tiempo antes de escapar con distintos objetos de valor.

El hecho ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 20.30, cuando el matrimonio se encontraba en el interior de su casa. Según fuentes confiables, los ladrones ingresaron por una ventana de dos hojas ubicada en el frente del inmueble, con acceso directo desde la vereda.

De acuerdo con el relato del propietario, un hombre de 78 años, los asaltantes eran dos y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego. El otro, según pudo establecer la víctima durante el violento episodio, llevaba un arma blanca.

La situación se tornó especialmente peligrosa cuando el dueño de la vivienda advirtió la presencia de los intrusos e intentó resistirse. Se produjo entonces un forcejeo y los delincuentes lograron reducirlo. Como consecuencia de la lucha, el hombre terminó con hematomas en el rostro y múltiples escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Su esposa, de 75 años, también se encontraba en la vivienda al momento del asalto. Si bien no habría sufrido lesiones físicas, quedó profundamente afectada y en estado de nerviosismo como consecuencia de la situación.

Uno de los aspectos más inquietantes del episodio fue el tiempo que los delincuentes permanecieron dentro del domicilio. Según la denuncia, ingresaron aproximadamente a las 20.30 y recién se retiraron alrededor de una hora y media después.

Durante ese lapso recorrieron distintos sectores de la propiedad y sustrajeron pertenencias de las víctimas. Entre los elementos denunciados se encuentran un teléfono celular, 100 dólares estadounidenses y distintas alhajas.

EL GRAN INTERROGANTE

Pero además del tiempo que permanecieron en el lugar, hubo otro elemento que llamó la atención de los investigadores: según el relato del matrimonio, los delincuentes parecían contar con información previa sobre las víctimas.

El hombre declaró que los asaltantes conocían datos personales y tenían conocimiento sobre la composición del grupo familiar. También señaló que, mientras permanecían dentro de la vivienda, los delincuentes mantenían comunicación permanente con una tercera persona, que aparentemente se encontraba en el exterior.

Ese dato será ahora uno de los puntos que deberán determinar los investigadores, ya que podría indicar que los autores no actuaron al azar y que existió algún tipo de planificación previa.

En ese contexto, antes de abandonar la vivienda, uno de los delincuentes habría realizado una última advertencia al dueño de casa para que no se comunicara con el 911.

Pese a ello, una vez que los delincuentes se retiraron, se dio aviso a la Policía y rápidamente se desplegó un operativo en la zona.

Personal del Comando Patrulla La Plata llegó al domicilio y tuvieron que solicitar la presencia de una ambulancia para asistir a las víctimas.

Este hecho se produjo en un contexto de creciente preocupación por los delitos violentos registrados en distintos sectores de la Ciudad, uno de ellos publicado en exclusiva en nuestra edición anterior, donde se dio cuenta del asalto a dos médicos -padre e hijo-, a quienes amenazaron con mutilarlos.