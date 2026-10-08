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Un juez sobreseyó a Pablo Toviggino y varios familiares en una causa por supuesto lavado de dinero

La causa es por la que un fiscal había pedido la detención del tesorero de la AFA

Por Redacción

El juez federal de Campana Adrián González Charvay sobreseyó al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por supuesto lavado de dinero.

La medida adoptada por el magistrado alcanza a varios familiares y socios del dirigente y, según indican, habría sido tomada sin investigar las pruebas presentadas por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien incluso había solicitado la detención de varios de los acusados.

González Charvay es el mismo juez que tiene la causa por la mansión de Pilar en la que también es investigado el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Ahora, el fiscal Sebastián Bringas tiene plazo hasta el 14 de octubre para definir si apela el fallo que benefició además a Darío Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana, quienes habían sido imputados por el fiscal Simón.

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