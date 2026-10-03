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Con residencia en Solano

Un ladrón de nacionalidad chilena cayó en Gonnet

Por Redacción

Un hombre de 28 años fue aprehendido en un local de ropa deportiva de Gonnet luego de que intentara retirarse con varias prendas sin pagar y se activara la alarma.

El episodio ocurrió sobre Centenario, entre 505 y 506. Según se informó, el sospechoso fue detectado cuando intentaba salir del negocio con la mercadería oculta entre sus pertenencias.

La activación del sensor alertó a los empleados, que lograron retenerlo hasta la llegada del personal policial. Durante el cacheo, los agentes encontraron varias prendas que pertenecían al comercio.

Entre los elementos recuperados había dos camperas Nike, valuadas en unos 500 mil pesos, y cinco camisetas de fútbol de distintos clubes, por un valor total estimado en 750 mil pesos.

El sospechoso es de nacionalidad chilena y cuenta con residencia en la localidad bonaerense de Solano. Fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos de la UFI N°7.

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