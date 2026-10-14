Un ladrón trepó una reja y saqueó un almacén

Un comerciante de la zona de Las Quintas, en La Plata, denunció que un hombre trepó la reja de su negocio y se llevó bandejas con facturas que habían sido entregadas horas antes por el panadero. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El hecho se produjo en un almacén ubicado en 145 entre 527 y 528. Según la denuncia, uno de los empleados alertó al propietario sobre lo ocurrido.

Al revisar las imágenes, el comerciante observó que alrededor de las 7.07 un hombre se acercó a la reja que da al sector donde se guardan las bandejas. Primero la manipuló y la dobló; luego se alejó, pero regresó minutos después, trepó e ingresó al espacio cerrado para llevarse las facturas.

La reja estaba cerrada con llave y sufrió daños durante la maniobra. El denunciante aseguró que conoce al sospechoso del barrio, donde sería conocido por el apodo de “Chechu”, aunque dijo desconocer su nombre completo. Por estas horas lo buscan.