Un llamado, un falso operador y dos abuelos sometidos en La Plata

Un llamado por WhatsApp fue el comienzo de una pesadilla que terminó con dos delincuentes dentro de su casa, amenazas de muerte y un violento asalto que se extendió durante aproximadamente dos horas. Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió en una vivienda de 36, entre 26 y 27, a una cuadra del Parque Alberti, donde una mujer mayor y su marido fueron sorprendidos por dos hombres que ingresaron después de una maniobra de engaño telefónico.

De acuerdo con el relato de la víctima, todo comenzó cuando recibió una comunicación de un hombre que se presentó como empleado de una conocida compañía de telefonía. En la pantalla aparecía un perfil con el logo de la empresa. Del otro lado le advirtieron que supuestamente le habían clonado la tarjeta SIM de su celular y que necesitaban desvincularla para proteger sus datos personales.

La excusa fue que otra persona estaba utilizando su línea y que debían realizar una serie de operaciones para resguardar el dinero. El interlocutor incluso le habló de transferencias y de la posibilidad de enviar a un supuesto operario hasta su casa para asistirla.

Siempre en base a la información brindada por voceros, la mujer contó que intentó cortar la comunicación varias veces, pero no podía hacerlo: según denunció, cada vez que presionaba la opción para finalizar la llamada, el teléfono parecía quedar bajo el control de otra persona. Mientras tanto, el hombre le pedía que se tranquilizara y continuaba guiándola con instrucciones.

La situación se prolongó durante varias horas. Desesperada porque no lograba comunicarse con sus familiares, aunque ninguno atendió. También quiso ingresar a su cuenta bancaria, pero cada vez que aparecía un código de seguridad en la pantalla, el celular volvía a bloquearse.

El supuesto operario

El momento más dramático comenzó después. Mientras seguía en línea con el desconocido, escuchó que alguien tocaba el timbre. El hombre que la llamaba le había anunciado que un empleado estaba en la zona y que pasaría por su casa para ayudarla con el trámite.

Al abrir la puerta, encontró a un sujeto que se presentó como ese supuesto operario. Pero, según denunció, apenas lo dejó ingresar, el hombre la sujetó con fuerza, le tapó la boca y la arrastró hasta un sillón. Allí la empujó y le ordenó que no gritara.

En la vivienda también estaba su marido, quien tiene dificultades motrices y del habla. Aunque intentó abalanzarse sobre el ladrón para defenderla, fue empujado y amenazado con ser atado si volvía a moverse. Unos diez minutos después llegó un segundo hombre, vestido de oscuro, con barbijo y sombrero de tela, que quedó a cargo de vigilar a la pareja.

Los delincuentes permanecieron en la propiedad casi dos horas. Se llevaron bolsos, carteras, documentación, tarjetas, alhajas, dinero en efectivo y otros efectos personales. Entre los faltantes, la mujer también mencionó ahorros en moneda nacional y dólares.

Amenazas de muerte

Antes de irse, los ladrones le devolvieron las llaves, pero la dejaron encerrada. Además, uno de ellos la amenazó con regresar y matarla si se levantaba durante la siguiente media hora. Voceros indicaron a este diario que los delincuentes portaban cuchillos que utilizaron para amedrentarla.

La denuncia quedó radicada en la comisaría Cuarta y la investigación busca reconstruir la maniobra, determinar cómo los delincuentes obtuvieron los datos de la víctima, identificar a los dos hombres que ingresaron a la casa y establecer cómo concretaron la fuga.