Un luthier de La Plata fue desfigurado en un operativo policial en La Pampa

Lautaro Ruiz es un vecino de La Plata y este fin de semana vivió una pesadilla en su visita a Santa Rosa. Un viaje que tenía como fin compartir unos días con su madre, que cumplía años, terminó marcado por un episodio de violencia institucional tras una discusión en la terminal de ómnibus de la capital de La Pampa.

El joven, que se desempeña como profesor, fotógrafo y ejerce el oficio de lutier en su taller de la Ciudad, debió interrumpir su rutina laboral a raíz del violento episodio que lo tuvo como víctima y le impidió regresar a La Plata.

El domingo, el platense se disponía a regresar a la Ciudad desde Santa Rosa, a donde había viajado por dos días para celebrar el cumpleaños de su madre. El conflicto comenzó en la terminal de ómnibus cuando el personal de la empresa de transporte le impidió abordar la unidad con sus guitarras a cuestas. Ruiz llevaba un instrumento de alto valor de un cliente y se negó a despacharlo en la bodega por temor a posibles roturas.

Ante la insistencia, los empleados de la firma convocaron a las fuerzas de seguridad. Sobre el momento, recordó: "Uno diría que la Policía es un organismo que en principio trata de disminuir las situaciones de gravedad y en este caso pasó todo lo contrario".

Lejos de mediar en la situación, según denunció en las redes, los uniformados arribaron con una actitud sumamente hostil. Al notar el nivel de agresividad, Lautaro intentó apaciguar el momento al expresar frases como "disculpame, vamos a bajar un cambio", para luego intentar filmar el procedimiento con su celular. De forma inmediata, una oficial le arrebató el dispositivo y se lo destruyó.

En su esfuerzo por recuperar el teléfono, los agentes comenzaron a gritar falsas acusaciones sobre violencia de género para justificar la detención.

"Yo sufro de ansiedad y tengo ataques de pánico. Sinceramente me asusté y me fui corriendo", reveló. Según narró, los efectivos no lograron alcanzarlo a pie en un primer momento, situación que desató su furia.

La detención se extendió por algunas cuadras, donde la víctima intentó resguardarse en la entrada de una casa particular. Allí, lo acorralaron y dos policías le propinaron piñas directas a los ojos. Luego, la mujer policía lo inmovilizó con la rodilla sobre el cuello por un minuto entero, un lapso donde el joven temió por su vida ante la falta de oxígeno. Posteriormente, denunció un ataque en el piso que duró varios minutos.

La pesadilla continuó en el patrullero con más golpes en la cabeza y se agravó al llegar a la Seccional Primera, cerca de las 22 horas del domingo. Según el testimonio de Ruiz, un grupo de diez uniformados lo sometió a "sesiones de tortura" durante dos horas.

Producto de esta golpiza, el platense sufrió hematomas severos en la zona ocular, daños pulmonares por la compresión del pecho y múltiples fisuras costales que le impiden trabajar. Al tener su teléfono destrozado, logró comunicar su calvario a través de terceros y relató con el rostro desfigurado que logró sobrevivir gracias a su fortaleza.

"No me mataron porque soy un tipo fuerte, tengo un buen cuerpo, pero sobre todo tengo un buen espíritu para aguantar esto", confesó.

Actualmente, el joven ya radicó todas las denuncias formales en la Justicia y su objetivo principal es identificar con nombres y cargos a los responsables de la Unidad 1 de Santa Rosa.