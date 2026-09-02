Un macabro hallazgo en Villa Elisa tiene como pista principal la de un suicidio

Un hombre de 55 años fue encontrado sin vida ayer en la zona de 8 entre 406 y 407, en Villa Elisa. El hecho es investigado bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Lo identificaron como Guillermo Alfredo Bellingi. Junto al cuerpo fue encontrado un cuchillo tipo asador, además de una mochila. La herida mortal está a la altura del corazón y se presume autoinfligida. Por estas horas tratan de determinar las razones que lo habrían llevado a tomar esa decisión.

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