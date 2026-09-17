Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
27 ENTRE 66 Y 67

Un menor y un joven, con un arma entre sus prendas

Archivo

Por Redacción

Dos jóvenes que circulaban encapuchados por las calles de La Plata quedaron bajo investigación luego de que la Policía les encontrara un revólver calibre .38 entre sus prendas, durante un operativo realizado en 27 entre 66 y 67.

Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a dos hombres caminando por la zona y, al advertir la presencia del patrullero, ambos emprendieron la fuga. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros. Durante la requisa, los efectivos encontraron un arma de fuego. También fueron incautados dos cuellitos y un par de guantes oscuros.

Los dos sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Intervinieron la UFI N° 16 y la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que avalaron las actuaciones. En el caso del menor de edad, de 16 años, se dispuso que fuera entregado a sus progenitores.

Cabe mencionar que mientras avanzan las actuaciones, los investigadores buscan establecer si ambos estuvieron involucrados en otros hechos delictivos cometidos recientemente en la jurisdicción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?