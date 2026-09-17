Un menor y un joven, con un arma entre sus prendas

Dos jóvenes que circulaban encapuchados por las calles de La Plata quedaron bajo investigación luego de que la Policía les encontrara un revólver calibre .38 entre sus prendas, durante un operativo realizado en 27 entre 66 y 67.

Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a dos hombres caminando por la zona y, al advertir la presencia del patrullero, ambos emprendieron la fuga. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros. Durante la requisa, los efectivos encontraron un arma de fuego. También fueron incautados dos cuellitos y un par de guantes oscuros.

Los dos sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Intervinieron la UFI N° 16 y la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que avalaron las actuaciones. En el caso del menor de edad, de 16 años, se dispuso que fuera entregado a sus progenitores.

Cabe mencionar que mientras avanzan las actuaciones, los investigadores buscan establecer si ambos estuvieron involucrados en otros hechos delictivos cometidos recientemente en la jurisdicción.