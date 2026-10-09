Un micro de la línea 273 chocó contra un camión en La Plata

Un colectivo de la Línea 273 y un camión protagonizaron un accidente de tránsito este viernes en la zona norte de La Plata. El choque se produjo en la intersección de Camino Centenario y calle 419, en jurisdicción de Villa Elisa.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un ómnibus Mercedes-Benz de la Línea 273, interno 202, y a un camión Mercedes-Benz Atego 1419. Por motivos que no fueron precisados, ambos vehículos colisionaron en esa intersección.

Tras el impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME para asistir a los involucrados. El equipo médico llegó al lugar y constató que no había personas heridas.

Sin heridos y sin actuaciones

De acuerdo con el parte oficial, los conductores intercambiaron sus datos personales y los de los vehículos involucrados. Finalmente, ambas partes prescindieron de actuaciones en el lugar.

El episodio no dejó lesionados, aunque generó un operativo de asistencia en una de las arterias de circulación de la zona norte de la ciudad.