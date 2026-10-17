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Un motociclista chocó contra un auto en Villa Elvira y terminó con heridas

El accidente ocurrió en 7 entre 600 y 601. El joven impactó contra la luneta trasera de un Fiat Palio y fue trasladado consciente al Hospital San Martín. Según el parte policial, no llevaba casco colocado.

Por Redacción

Un joven de 19 años resultó herido este viernes tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en Villa Elvira, en La Plata. El motociclista impactó contra la parte trasera de un Fiat Palio y rompió la luneta con la cabeza, por lo que debió ser trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

El hecho ocurrió en la zona de calle 7 entre 600 y 601. Según fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de tomar conocimiento de la colisión entre un auto y una moto.

Al llegar, los efectivos encontraron un Fiat Palio rojo sobre la intersección y una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos, de color azul, a un costado de la calzada. El rodado menor presentaba la rueda delantera torcida y también se observó una importante mancha de sangre sobre el asfalto.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor del Fiat Palio circulaba por calle 7 en sentido descendente y, al llegar al semáforo de 7 y 601, habría cruzado antes de que cambiara la señal. En esas circunstancias, la moto que circulaba detrás impactó contra la parte trasera del vehículo.

Como consecuencia del choque, el motociclista golpeó con la cabeza contra la luneta trasera del automóvil y la rompió. Según el informe policial, el joven no llevaba el casco colocado al momento del accidente.

El conductor del auto descendió al advertir que el motociclista estaba herido y solicitó una ambulancia. El joven fue trasladado consciente al Hospital San Martín, donde recibió asistencia médica por lesiones de consideración en el rostro.

En el automóvil también viajaban un hombre de 33 años y una niña de 6, quienes no sufrieron heridas.

Investigan las circunstancias del choque

Tras el accidente, se iniciaron actuaciones por lesiones culposas y se solicitaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión.

En la causa intervienen la UFI N° 8, el Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 3 de La Plata. La investigación continuará para determinar las responsabilidades en el hecho.

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