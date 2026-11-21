Un grave accidente de tránsito se registró este sábado en la zona oeste de La Plata, donde un joven motociclista de 21 años sufrió heridas de gravedad luego de impactar contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El dramático episodio tuvo lugar en avenida 32, entre 148 y 148 bis, y motivó un importante despliegue de efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según informaron fuentes policiales, agentes del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras recibir un alerta a través del 911 que daba cuenta de un motociclista que había colisionado contra un vehículo estacionado.

Al arribar, los uniformados encontraron al joven tendido boca abajo sobre la vía pública, con manchas de sangre provenientes de la cabeza. Ante la gravedad del cuadro, se solicitó asistencia médica de urgencia.

Minutos después, una ambulancia del SAME asistió al motociclista y lo trasladó inconsciente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó con riesgo de vida, de acuerdo con el parte policial.

Chocó contra un vehículo que estaba estacionado

Por motivos que todavía son materia de investigación, el joven impactó con su motocicleta contra un Fiat Uno Way que se encontraba estacionado frente a la vivienda de su propietario, un hombre de 42 años.

Las autoridades precisaron que el dueño del automóvil no se encontraba a bordo del vehículo al momento de la colisión.

Tras el traslado de la víctima al centro asistencial, los efectivos policiales preservaron la escena del accidente para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro vial.

En el hecho intervino personal de la Subcomisaría La Unión y tomó conocimiento la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14 del Departamento Judicial La Plata. La causa fue caratulada como "lesiones por accidente".

Mientras avanza la investigación, la preocupación está centrada en el estado de salud del joven motociclista, cuyo cuadro fue informado como crítico.