Un impactante video dejó al descubierto la violencia de un accidente de tránsito ocurrido en La Plata. Las imágenes muestran el momento en que un motociclista se estrella contra un auto que estaba estacionado y permiten dimensionar la gravedad del impacto. El joven, de 21 años, terminó inconsciente con lesiones de extrema gravedad y riesgo de vida.

El siniestro ocurrió en calle 32, entre 148 y 148 bis, en la zona de San Carlos. Según el parte policial, el conductor circulaba en una moto cuando, por motivos que todavía se investigan, terminó impactando contra un Fiat Uno Way que se encontraba estacionado frente a la vivienda de su propietario. El dueño del vehículo no estaba a bordo al momento del choque.

Tras un llamado al 911, personal policial llegó al lugar y encontró al motociclista tendido boca abajo sobre la calzada, con manchas de sangre en la cabeza. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico lo asistió y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Romero. De acuerdo con el informe, fue derivado inconsciente y con riesgo de vida.

La escena quedó preservada para las pericias que deberán establecer cómo se produjo el impacto y si existieron otros factores que pudieron haber incidido en el accidente. La causa fue caratulada como lesiones por accidente, con intervención de la UFI N° 14.