La inseguridad vial sumó otra víctima fatal a una estadística que no deja de crecer. Un motociclista de 36 años murió ayer tras protagonizar un choque con un automóvil en Lisandro Olmos. Con este episodio, ya son 58 las personas que perdieron la vida en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada en lo que va de 2026.

El accidente ocurrió en la avenida 44 y 197, por causas que todavía son materia de investigación. Según el parte policial, en ese cruce colisionaron un Renault Mégane y una motocicleta Zanella en la que circulaba la víctima identificada como Isaías Alcides Lugones.

A raíz del impacto, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto, en la mano de la avenida 44 que conduce hacia la Ruta 2. Cuando arribó el personal policial, el hombre ya no presentaba signos vitales. Una ambulancia del SAME constató su fallecimiento en el lugar.

El conductor del automóvil, de 21 años, fue identificado por los efectivos y sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese dato quedó incorporado a las actuaciones, aunque las circunstancias que desencadenaron el choque todavía deberán establecerse.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

La muerte vuelve a poner en primer plano la problemática de la siniestralidad vial en la región, particularmente la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta.

Tal como se mencionó, el contador de víctimas fatales ya llegó a 58 en este 2026, una cifra que profundiza la preocupación por la violencia de los siniestros de tránsito en las calles y rutas de La Plata y sus alrededores.