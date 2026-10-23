Un motociclista fue hospitalizado tras un fuerte choque en 26 y 32

Un nuevo accidente de tránsito alteró la circulación en las calles de La Plata este jueves por la tarde. En la intersección de la avenida 32 y la calle 26, una moto colisionó contra un auto. Como consecuencia de la magnitud del impacto, el conductor del vehículo de dos ruedas, un joven de 24 años de edad, padeció diversas heridas y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Personal del Comando de Patrullas acudió a la escena tras recibir la alerta. Al arribar, los uniformados constataron la presencia de una motocicleta modelo GLH de 150 centímetros cúbicos caída en la calle. A escasos metros se ubicaba el otro vehículo partícipe del siniestro, un Ford Ka.

Profesionales de la salud provenientes de la base de Gonnet brindaron los primeros auxilios a la víctima y luego concretaron su traslado al Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez. Los médicos confirmaron un traumatismo en el hombro izquierdo del paciente a causa del golpe, pero aclararon su buen estado general.

Tras el operativo, las autoridades de la comisaría 11º de Ringuelet preservaron el perímetro para facilitar las labores de la Policía Científica. Los especialistas tienen a su cargo las tareas de rigor para dilucidar la mecánica del accidente.

Por disposición de la UFI y J N° 14 del Departamento Judicial de La Plata, ambos vehículos resultaron incautados de forma preventiva en el marco de una causa penal caratulada bajo la figura de "lesiones culposas".