Una moto y un auto protagonizaron este martes un choque que generó preocupación en Ensenada. A raíz del siniestro vial, el motociclista debió recibir asistencia médica.

El siniestro vial ocurrió a media mañana a la altura de las calles Bossinga y Ecuador, cuando un motociclista intentó cruzar la avenida.

Según se aprecia en las imágenes captada por las cámaras de seguridad de Ensenada, la moto fue impactada por el rodado de mayor porte en el intento de cruzar la avenida. En consecuencia su conductor cayó al suelo y sufrió algunos golpes.

A los pocos minutos se hizo presente un servicio de ambulancia. El motociclista recibió atención profesional y tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano para controlar estado de salud.

En medio del revuelo vecinal derivado del choque, intervino personal policial que se encargó de montar un operativo de seguridad que se extendió durante varios minutos y generó reducciones de calzadas.