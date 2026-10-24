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Habría sido encerrado por una camioneta

Un motociclista terminó en el hospital tras un accidente en 13 y 80

Investigan un choque en 13 y 80 tras la denuncia de testigos / EL DIA

Por Redacción

Un motociclista de 25 años terminó hospitalizado después de protagonizar un accidente de tránsito en avenida 13 y 80, en La Plata. Según testigos citados en el parte policial, el conductor de una camioneta lo habría encerrado y provocado que chocara contra un auto estacionado. Tras el impacto, el automovilista se alejó del lugar a gran velocidad, aunque horas después se presentó ante la Policía.

El siniestro ocurrió este viernes y motivó la intervención del Comando de Patrullas luego de un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron a la esquina, encontraron una moto Honda Wave 110 roja y, tendido sobre la calle, al joven que la conducía. Debido a los golpes que había sufrido, solicitaron una ambulancia que lo trasladó al Hospital San Martín.

A pocos metros, los policías observaron un Fiat Palio Weekend bordó sin ocupantes. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, una camioneta Isuzu gris habría encerrado al motociclista, que perdió el control y terminó impactando contra el auto estacionado. Después del choque, el conductor de la pick-up se habría retirado a gran velocidad.

Más tarde, el hombre que conducía la camioneta se presentó en la dependencia policial y quedó identificado en el marco de las actuaciones por lesiones culposas agravadas. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14, que deberá establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

En otro siniestro vial reportado en la región, un joven de 20 años fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet tras chocar con una camioneta Chevrolet S10 en la zona de 35 y 137.

El accidente se produjo cuando la camioneta giró hacia la izquierda y colisionó de frente con la moto Honda GLH 150 que conducía el joven. Interviene en el caso la UFI N° 14.

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