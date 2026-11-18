Un fuerte accidente de tránsito alteró la circulación vehicular en la localidad platense de Abasto durante la tarde de este miércoles, luego de que una motocicleta y un vehículo de gran porte protagonizaran un choque en una esquina de alto tránsito de la zona oeste.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió en el cruce de la avenida 520 y la calle 214. Por causas que los peritos buscan establecer, una moto Honda XR 250 colisionó contra un camión marca Iveco conducido por un hombre de 66 años. A raíz de la violencia del impacto, el joven que guiaba el rodado menor, de 22 años, cayó sobre la calzada y sufrió politraumatismos de diversa consideración.

Tras el alerta recibido a través de los servicios de emergencia, una unidad médica del SAME arribó al sector para brindar las primeras atenciones al damnificado. Luego de estabilizarlo en la escena, los profesionales dispusieron su traslado hacia el Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, centro asistencial al que ingresó lúcido y sin riesgo de vida.

En el plano operativo, efectivos de la Comisaría Séptima de Abasto montaron un perímetro preventivo para resguardar la escena y ordenaron el secuestro de ambos vehículos con fines periciales.

Asimismo, se convocó a los especialistas de la Policía Científica y se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para reconstruir la mecánica del choque. Las actuaciones judiciales quedaron radicadas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 del departamento judicial de La Plata bajo la carátula de "lesiones culposas".