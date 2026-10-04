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Otra jornada accidentada en la Región

Un muerto y tres heridos en dos violentos choques

Un siniestro en la zona de 173 y 523 dejó a tres heridos / EL DIA

Por Redacción

La región volvió a tener una jornada marcada por los accidentes de tránsito, con dos episodios graves registrados ayer. En Melchor Romero, un violento choque entre dos vehículos dejó a tres personas con politraumatismos, mientras que en la Ruta 2, a la altura de Castelli, un joven de 29 años murió tras protagonizar un siniestro en el que estuvieron involucrados un auto, una camioneta y un camión.

El primero de los hechos ocurrió en la zona de 173 y 523. Por causas que todavía son materia de investigación, un Toyota Corolla y un Ford Falcon impactaron con violencia y sufrieron importantes daños en sus sectores delanteros.

Como consecuencia del choque, resultaron heridos los conductores de ambos vehículos, además de una mujer de 33 años que viajaba como acompañante en el Falcon. Los tres fueron asistidos por ambulancias del SAME y trasladados al Hospital Alejandro Korn, en Romero, con politraumatismos.

Según se informó, al momento del traslado estaban conscientes y fuera de peligro. En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la intervención de Policía Científica para establecer cómo se produjo el impacto. También fueron requeridas imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

El segundo episodio, de consecuencias fatales, ocurrió sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 176, en jurisdicción de Castelli. Allí colisionaron una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un camión Volkswagen 13.180.

El conductor del Voyage, Lucas Matos, de 29 años y oriundo de Castelli, murió en el lugar como consecuencia del impacto. En tanto, la mujer que manejaba la Ranger y el conductor del camión fueron asistidos por personal médico, aunque no presentaban lesiones de gravedad.

La investigación quedó caratulada como “homicidio culposo” y se preservó la escena para la realización de las pericias. Los tres vehículos terminaron en el cantero central de la autovía, por lo que el tránsito no quedó interrumpido, aunque se dispuso una reducción de calzada.

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