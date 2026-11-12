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Un nuevo accidente en un cruce clave de Gonnet reaviva el reclamo por un semáforo

Por Redacción

Un nuevo siniestro vial registrado en el cruce de Camino General Belgrano y la calle 505 volvió a encender las alarmas entre los vecinos de la zona Norte de La Plata. En el episodio se vieron involucrados una camioneta y una moto, la cual terminó tendida sobre la cinta asfáltica tras el impacto.

El incidente ocurrió en horas de la tarde, sobre la esquina marcada por un intenso flujo vehicular de autos, motos y unidades del transporte público. En la escena del choque, varios transeúntes y automovilistas detuvieron su marcha para asistir a los protagonistas del accidente.

Frente a la reiteración de este tipo de colisiones, los frentistas renovaron su pedido urgente para que las autoridades instalen un semáforo en el cruce. Según advirtieron los denunciantes, el sector representa un riesgo constante para la seguridad vial, una situación que se agrava por la cercanía de una escuela a pocas cuadras del lugar.

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