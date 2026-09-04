Un nuevo allanamiento complicó a la mafia china en La Plata

La investigación sobre la estructura vinculada a la denominada mafia china en La Plata sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, ya que se llevaron a cabo nuevos procedimientos en la Cámara de Comercio China de esta ciudad.

En el marco de la causa que lleva adelante la UFIJ N°16, efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina allanaron la sede de esa entidad para profundizar la búsqueda de documentación vinculada con su funcionamiento de la entidad y con las personas que ocuparon distintos cargos dentro de su estructura.

El procedimiento se realizó en el inmueble ubicado en calle 50, entre 7 y 8, donde fue identificado un miembro de la Cámara que se negó a aportar la documentación solicitada por los detectives de la Federal. Ante esa situación, se estableció comunicación con el fiscal interviniente y dispuso avanzar con un allanamiento en la urgencia del lugar para realizar una búsqueda más minuciosa.

El resultado fue el secuestro de documentación considerada de interés para la investigación. Entre los elementos encontrados aparecen registros vinculados con el organigrama de la Cámara y documentación destinada a individualizar a las personas responsables de sus distintas áreas desde 2018 hasta la actualidad.

Entre los papeles secuestrados aparecen denuncias policiales que contienen vistas fotográficas en las que se observan amenazas escritas, aparentes discursos o documentos donde se menciona al directorio de la entidad, direcciones de locales comerciales con sus respectivos propietarios sindicados, talones de pago y acuerdos de colaboración entre la Cámara y casas de juegos.

La Cámara de Comercio China ocupa un lugar especialmente relevante dentro de la pesquisa debido a los elementos que ya habían sido incorporados al expediente y que vinculan a la entidad con Ke Deqiang, alias “Matías”, señalado por los investigadores como uno de los principales referentes de la organización.

Deqiang había sido detenido en 2022 en el marco de una investigación previa por hechos de extorsión e intimidación contra comerciantes chinos y posteriormente protagonizó una fuga de la Comisaría Primera de La Plata. Desde entonces permanece prófugo.

La nueva investigación, encabezada por el fiscal Condomí Alcorta y desarrollada junto con los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal, permitió avanzar sobre distintas líneas relacionadas con aquella estructura.

En agosto pasado, el Juzgado de Garantías N°6 había autorizado quince allanamientos simultáneos en distintos puntos de La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellos procedimientos terminaron con once personas detenidas y con el secuestro de armas, dinero, teléfonos celulares y documentación que pasó a formar parte del análisis de los investigadores.

El nuevo allanamiento en la Cámara apunta ahora a otra dimensión de la pesquisa: conocer desde adentro cómo funcionaba la organización y qué personas tenían responsabilidades dentro de la entidad.

El procedimiento adquiere especial importancia luego de los avances producidos a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos anteriores. Los peritajes permitieron reconstruir comunicaciones entre Ke Deqiang y el ex funcionario municipal Jonatan Emanuel Reyes, en las que aparecen referencias a clausuras de comercios, inspecciones, licencias de conducir, habilitaciones y pedidos de información sobre policías e inspectores.

Ese material llevó a los investigadores a profundizar la hipótesis sobre la existencia de vínculos entre integrantes de la organización y personas que podían facilitar determinadas gestiones desde distintos sectores de la administración pública.