Un nuevo avance en la causa del triple crimen

La causa por el triple crimen de Florencio Varela sumó una novedad judicial: el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez procesó con prisión preventiva a cuatro acusados, mientras que una quinta sospechosa recibió la falta de mérito y recuperó la libertad.

Los procesados son Ramiro Luis Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy, alias “Tomate”. El magistrado les atribuyó provisoriamente los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes. Además, dispuso embargos por mil millones de pesos para cada uno.

La investigación busca esclarecer los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, quienes fueron engañadas para subir a una Chevrolet Tracker el 19 de septiembre del año pasado, en Ciudad Evita. Luego fueron trasladadas a una vivienda de la calle Chañar al 700, en Florencio Varela, donde permanecieron cautivas antes de ser asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio.

En paralelo, María Inés Olivera, madre de Godoy, fue liberada tras recibir una falta de mérito. El juez consideró que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesarla ni para desvincularla definitivamente del expediente.

Con esta resolución, Olivera continuará bajo investigación, mientras que los cuatro acusados seguirán detenidos. Cabe recordar que el expediente tiene ahora 16 personas detenidas, entre ellas sospechosos señalados como integrantes de una presunta organización dedicada al narcotráfico.