Un operativo terminó en tragedia en Chascomús

Un procedimiento policial que tenía como objetivo detener a cuatro sospechosos de un robo terminó en tragedia en Chascomús. Un sargento de la Policía Bonaerense murió tras recibir un disparo en el pecho y la principal hipótesis apunta a que el proyectil salió del arma de un jefe policial que participaba del operativo. El funcionario quedó imputado por homicidio culposo y fue pasado a disponibilidad.

La víctima fue identificada como Federico Colarusso, de 33 años, quien se desempeñaba desde hacía aproximadamente un año en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama. Era oriundo de General Belgrano y residía actualmente en Ranchos.

El episodio ocurrió en el barrio Lomas Altas, en inmediaciones de la laguna de Chascomús, durante un despliegue policial destinado a capturar a los integrantes de una banda sospechada de haber cometido un robo calificado en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Según la reconstrucción del procedimiento, los investigadores habían establecido que los sospechosos alquilaban una vivienda en ese sector desde hacía unas dos semanas. Además, el vehículo en el que se movilizaban tenía pedido de captura por su presunta vinculación con el hecho delictivo.

El operativo reunió a efectivos de distintas dependencias y tuvo momentos de tensión, con un intento de fuga a pie y un intercambio de disparos. Finalmente, los policías lograron reducir y detener a cuatro hombres, de nacionalidad chilena, según trascendió.

Sin embargo, cuando los sospechosos ya estaban esposados en el suelo y los efectivos aguardaban indicaciones de la fiscalía, se produjo la detonación que terminó con la vida de Colarusso. Por motivos que todavía intentan establecerse, el arma que manipulaba el jefe interino de la dependencia policial de Chascomús se habría disparado y el proyectil impactó en el tórax del sargento.

La secuencia exacta es ahora materia de investigación. La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Chascomús, que busca determinar cómo se produjo el disparo y en qué circunstancias se encontraba el arma.

A raíz de lo ocurrido, el comisario fue pasado a disponibilidad e imputado por homicidio culposo. Por el momento no se dispuso su detención. Este sábado estaba prevista la realización de la autopsia en Lomas de Zamora, una medida clave para avanzar en el esclarecimiento de la muerte.