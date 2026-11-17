Un hombre de 33 años resultó herido de arma blanca durante una pelea entre varias personas que se produjo mientras se disputaba un partido de fútbol en la zona de 28 y 160, en Berisso.

El episodio ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre, alrededor de las 18.30. Según fuentes del caso, efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación fueron alertados por el Centro de Monitoreo sobre una emergencia de salud en la zona de 28 y 162, donde habría una persona con un puntazo en el abdomen.

Al llegar, los uniformados encontraron a varios hombres en una esquina. Uno de ellos se alejó rápidamente y, ante los señalamientos de los presentes, aceleró el paso hasta ingresar en una vivienda cercana. En paralelo, los efectivos fueron informados de que momentos antes se había producido una riña durante un encuentro futbolístico en 28 y 160, en cuyo contexto un hombre había atacado a la víctima con un elemento filoso, provocándole una herida en la boca del estómago.

Los policías solicitaron una ambulancia y se acercaron al domicilio al que había ingresado el sujeto. Allí fueron atendidos por una mujer que dijo ser su hermana y que, tras conversar con él, manifestó que no quería asistencia. La situación se tornó tensa cuando tanto los ocupantes de la vivienda como otras personas comenzaron a mostrarse hostiles y reticentes ante la presencia policial y del personal sanitario del SAME.

Pese a los reiterados pedidos para constatar el estado de salud del hombre, los presentes insistieron en que se encontraba bien. Finalmente, los efectivos se retiraron del lugar por resguardo y después supieron de su ingreso en el hospital local, donde requirió atención.