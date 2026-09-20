Un partido de la Liga Amateur Platense terminó con piñas y corridas

Este sábado, la Liga Amateur Platense sumó un nuevo episodio lamentable cuando un partido entre Estrella de Berisso y Alumni terminó convirtiéndose en una batalla campal. La gresca tuvo como protagonistas a los equipos y a integrantes del cuerpo arbitral forzó la suspensión del compromiso que disputaban en el recinto del conjunto de la vecina ciudad.

El descontrol se desató a raíz de la expulsión de un futbolista del Carcelero, cuando el partido se encontraba 0 a 0. La tarjeta roja desató una cadena de fuertes reclamos que mutaron a fuertes cruces que incluyeron piñas, patadas y corridas. El conflicto arrastró a jugadores de ambos bandos e incluso alcanzó a la máxima autoridad del campo y a uno de sus asistentes, quienes quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Sin el respaldo necesario para garantizar la integridad física de los presentes y restablecer el orden, el encargado de impartir justicia decretó la suspensión del partido. A su vez, a raíz de la batalla campal, la Liga Amateur Platense decidió cancelar la jornada de juveniles prevista para hoy.

La resolución del caso se conocerá en las próximas jornadas, con la definición del destino de los puntos en disputa y las posibles sanciones disciplinarias recaerán sobre la mesa del Tribunal de la Liga Amateur Platense.