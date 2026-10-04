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Un patrullero se incrustó en el paredón de un club de La Plata tras una persecución

El móvil policial no logró frenar a tiempo, destrozó el portón de acceso y derribó parte del muro de la cancha principal del Club Alumni

Por Redacción

Un insólito accidente se registró este sábado por la tarde en la localidad de Los Hornos, cuando un patrullero de la Policía terminó incrustado dentro de las instalaciones del Club Alumni. El siniestro ocurrió en el marco de una persecución y provocó importantes daños materiales en el predio deportivo, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El hecho se desencadenó cuando un móvil perteneciente al Comando de Patrullas de La Plata seguía a toda velocidad a una motocicleta. En medio del operativo, el conductor del vehículo policial no logró detener su marcha a tiempo. Como consecuencia del violento impacto frontal, destrozó el portón principal de acceso y derribó el cerco premoldeado que delimita la cancha de fútbol 11.

A pesar de la magnitud y la violencia del choque, el incidente no dejó víctimas. Al respecto, desde el club destacaron el enorme alivio que significó que el predio se encontrara vacío al momento del impacto, ya que un desenlace de esta naturaleza en un horario habitual de entrenamiento hubiera sido catastrófico.

"Gracias a Dios no fue un día de actividad, sino podía haber terminado en tragedia", expresaron las autoridades a través de un comunicado oficial, resumiendo la escena bajo la premisa de que "no fue tragedia de casualidad".

Más allá de la tranquilidad por la ausencia de heridos, el club deberá afrontar ahora un grave dolor de cabeza en términos de infraestructura. En su descargo institucional, la dirigencia del Club Alumni lamentó el enorme perjuicio económico y operativo que representa este accidente, advirtiendo que los daños podrían impedir el normal uso del campo de juego en el corto plazo.

"Una piedra más en el camino, ya que habrá que hacerse cargo de la reparación del mismo por qué seguramente la misma SEGURIDAD no nos autorice a jugar con el predio en esa condición", alertaron con profunda preocupación frente a las exigencias para habilitar las jornadas deportivas. No obstante, cerraron su mensaje a la comunidad con un mensaje de resiliencia: "Nos repondremos como hacemos siempre...".
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