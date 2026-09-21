Detuvieron en Ensenada a un peligroso delincuente por una violenta entradera en mayo

Un hombre de 28 años, identificado como Fausto Juretic, fue detenido este lunes por efectivos de la SubDDI Ensenada y la Comisaría Primera en las inmediaciones del Fuerte Barragán. El imputado está acusado de integrar la banda de tres delincuentes que el pasado 24 de mayo irrumpió de madrugada en una vivienda de Ensenada, redujo a la familia y escapó con dinero, alhajas, ropa y electrodomésticos.

La investigación del caso, a cargo del fiscal Juan Menucci (UFIJ N° 5 de La Plata) y del juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi, avanzó a partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las imágenes permitieron rastrear la huida de los asaltantes en dos vehículos: un Volkswagen Golf y un Ford Focus.

El análisis de redes sociales y testimonios clave determinó que el dueño del Golf es un sujeto domiciliado en Wilde, que la noche del robo actuó en complicidad con el ahora detenido. El pasado 30 de junio se realizaron tres allanamientos simultáneos en Ensenada, La Plata y Wilde, donde los efectivos secuestraron una pistola Taurus 9 mm con numeración suprimida, cargadores, municiones, un televisor Smart Samsung de 50 pulgadas y un teléfono celular, estos últimos reconocidos por las víctimas del asalto.

Con las pruebas reunidas, la Justicia dictó la orden de detención sobre el sospechoso el 9 de septiembre. Finalmente, tras montar una vigilancia encubierta en la zona de Ensenada donde solía ocultarse, la policía lo interceptó en la vía pública.

El detenido cuenta con un importante historial delictivo que incluye antecedentes por robo calificado, atentado a la autoridad y encubrimiento, habiendo cumplido condena en la Unidad Penitenciaria N° 28 de Magdalena. Este martes será trasladado a sede judicial para prestar declaración.