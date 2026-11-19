Un episodio de inseguridad despertó el malestar entre los vecinos de Villa Elisa que viven en el complejo conocido como las Torres, en la zona de la calle 3, luego de que un vecino sufriera el desguace parcial de su auto durante la madrugada de este jueves.

El rodado afectado, un Peugeot 207 de color gris, permanecía estacionado en uno de los playones internos destinados a los vecinos del predio.

De acuerdo con el relato del damnificado, los autores del ataque actuaron con total sigilo y sin despertar sospechas entre los frentistas. En primer término, forzaron y doblaron el marco superior de la puerta delantera izquierda para acceder al habitáculo. Una vez en el interior, revolvieron las pertenencias, sustrajeron distintos objetos personales y tomaron la llave cruz del propio vehículo para desmontar y llevarse dos de sus neumáticos, además de extraer la batería del motor.

La escena quedó al descubierto recién con las primeras luces del día, cuando el dueño descendió hacia el sector de estacionamiento y encontró su coche apoyado sobre las campanas de freno, con la puerta abierta y la herramienta tirada sobre el pavimento junto al rodado. "Vivo acá hace muchos años y es la primera vez que paso algo así. Hace tiempo que no ocurría, no es normal", lamentó el vecino tras advertir los daños materiales.

Si bien el propietario señaló que el año pasado ya le habían sustraído una rueda de auxilio, remarcó que este tipo de ataques no resulta frecuente en el predio. No obstante, recordó un grave antecedente registrado a comienzos de este año en el mismo playón común, donde otra vecina sufrió un robo de características similares con un desenlace aún más violento.

Según precisó en su testimonio, en aquella oportunidad los delincuentes forzaron el vehículo de una mujer de otra torre pero, ante el repentino disparo de la alarma, arrojaron un encendedor dentro del habitáculo y provocaron el incendio total del auto antes de darse a la fuga.