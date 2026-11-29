En otro episodio de inseguridad reportado en las últimas horas en la Región, un delincuente ingresó de madrugada a una vivienda y fue sorprendido por su propietario cuando intentaba arrancar un televisor de la pared. El hecho ocurrió alrededor de las 5 en una casa de 43 entre 147 y 148. Según la denuncia, el dueño de casa dormía cuando comenzó a escuchar los ladridos y la inquietud de su perro. Al levantarse y dirigirse al comedor, encontró a un hombre que estaba forcejeando con el televisor que tenía empotrado en la pared. Al verse descubierto, el intruso escapó hacia la calle y dejó caer el aparato sobre el asfalto, a pocos metros de la propiedad. La víctima alcanzó a observar que otro hombre lo esperaba afuera y que ambos huyeron corriendo hacia 147 y luego en dirección a avenida 44. Cuando revisó la casa, descubrió que también le habían robado otros elementos. Por el momento no hay detenidos.

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