Un pitbull "héroe" frustró un asalto y defendió a una familia de motochorros en La Plata

Una familia de La Plata vivió momentos de terror cuando dos motochorros la interceptaron a punta de pistola en una esquina de Altos de San Lorenzo. Los delincuentes amenazaron a una mujer, a su mamá y a sus dos hijos pequeños, pero el intento de asalto terminó frustrado por la intervención del perro de las víctimas, que se abalanzó sobre uno de los ladrones y lo mordió en una pierna.

El episodio ocurrió el lunes alrededor de las 21, en 27 y 75. Según contó la víctima a EL DIA, llegaba a su casa junto a su mamá, sus hijos de 2 y 5 años y su perro cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en una moto.

“Estábamos por 27 llegando a la esquina de 75 y nos agarra una moto con dos cacos. El que manejaba es menor, ya lo agarraron, pero el que nos apuntó con un arma tumbera le gritaba a mi mamá: ‘Dame el nene’, por mi hijo de 2 años”, relató la mujer.

En medio de la desesperación, la víctima soltó al animal para intentar defenderse. El perro se abalanzó sobre uno de los asaltantes y le mordió una pierna. La reacción del animal descolocó a los delincuentes, que finalmente escaparon sin concretar el robo.

“Mientras que mi perro lo mordía, se sube a la moto y se dan a la fuga por 75 para el lado del Cementerio”, contó la mujer.

Los gritos y la reacción de los vecinos

La situación generó una fuerte conmoción en el barrio. La víctima contó que comenzó a gritar desesperadamente y que, ante el pedido de auxilio, varios vecinos salieron de sus casas.

“Yo de la desesperación empecé a los gritos, y salieron todos los vecinos de mi barrio”, recordó.

El relato de la mujer también fue compartido por vecinos de Altos de San Lorenzo, que advirtieron sobre el episodio ocurrido en la esquina de 27 y 75 y señalaron que uno de los delincuentes habría intentado llevarse al menor.

“Mientras mi perro lo mordía, se subió a la moto y se dieron a la fuga por 75 para el lado del Cementerio. Pero después de que mi perro lo mordió y escaparon, se fueron a robarles a dos mujeres a cinco cuadras, donde tiraron dos tiros con esa misma arma tumbera”, contó la víctima a EL DIA.

La mujer relató que todo ocurrió en cuestión de minutos y que la violencia de los delincuentes no terminó con el ataque a su familia. Tras el desesperante episodio, comenzó a gritar y varios vecinos salieron de sus casas para asistirla.

“Yo, de la desesperación, empecé a los gritos y salieron todos los vecinos de mi barrio”, recordó.

Un detenido y un prófugo

Tras el intento de asalto, uno de los sospechosos fue aprehendido. Se trata del conductor de la moto, quien es menor de edad. Además, el rodado utilizado durante el episodio quedó secuestrado.

En tanto, el segundo implicado, señalado como quien habría amenazado a la familia con un arma de fabricación casera, permanece prófugo.

Los investigadores buscan identificarlo y establecer su paradero. Para eso, analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia y avanzar en la investigación.

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos de Altos de San Lorenzo, que expresaron su alarma por la violencia con la que actuaron los delincuentes y por el riesgo al que quedaron expuestos los dos chicos que acompañaban a su madre.