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Un plomero fue baleado durante un intento de robo en La Plata

El ataque ocurrió este lunes por la mañana, en pleno feriado. La víctima trabajaba en un loteo cuando fue abordada por dos personas. Lo trasladaron al Hospital San Martín, donde se recupera de las lesiones.

Por Redacción

Un plomero que trabajaba en un loteo de Villa Elvira fue baleado este lunes por la mañana durante un presunto intento de robo, en un episodio que alteró la tranquilidad del feriado en esa zona de La Plata.

Según los primeros datos, el hombre se encontraba realizando tareas vinculadas a la instalación de gas cuando se le acercaron dos personas que habrían intentado robarle. En esas circunstancias, recibió un disparo.

Tras el ataque, una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín de La Plata, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con la información disponible, la víctima se recupera de las lesiones.

Por el momento, resta precisar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y conocer si hay sospechosos identificados.

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