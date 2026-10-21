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167 Y 522

Un policía chocó con un auto y terminó en el hospital

Archivo

Por Redacción

Un efectivo policial de 23 años resultó herido tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en la zona de Romero. El joven sufrió politraumatismos, fue trasladado al hospital Alejandro Korn y, según el parte oficial, se encontraba consciente y fuera de peligro.

El choque ocurrió en la intersección de las calles 167 y 522, donde, por motivos que todavía se investigan, impactaron un Ford Ka y una Bajaj Rouser. El efectivo conducía el rodado menor y se dirigía a iniciar su jornada laboral.

Tras un llamado al sistema de emergencias 911, personal policial acudió al lugar y constató el choque. Una ambulancia asistió al motociclista y lo trasladó al centro de salud para recibir atención médica. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre las circunstancias que derivaron en la colisión.

Cabe mencionar que la causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata.

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