Un policía del operativo papal sufrió un robo

Un efectivo de la Policía bonaerense, convocado al servicio de seguridad por la presencia del Papa León XIV, sufrió el robo de su chaleco antibalas reglamentario, que había dejado dentro de su coche en 39 entre 116 y 117.

Según denunció el agente, anoche, cerca de las 20.30, cuando se disponía a dirigirse a prestar tareas, advirtió que se había olvidado el quepí y las llaves de su vivienda, por lo que volvió a ingresar al domicilio y dejó su Wolkswagen Fox negro cerrado.

A los pocos minutos escuchó la alarma del vehículo. Al salir, comprobó que delincuentes habían dañado la ventanilla trasera izquierda y habían ingresado al habitáculo.

En ese contexto, del interior del habitáculo se llevaron el chaleco protector.

El damnificado, numerario de la UPPL, aportó a los investigadores filmaciones de una vivienda de la cuadra, en las que se observa a un hombre que se moviliza en bicicleta y que sería quien provocó los daños y sustrajo el elemento reglamentario.

El hecho quedó denunciado en la comisaría segunda y se inició una investigación para identificar al autor y recuperar el chaleco policial, cuyo poder por parte de un delincuente representa un riesgo adicional por tratarse de un elemento perteneciente a una fuerza de seguridad.

El robo adquiere además una particular gravedad por el elemento sustraído: no se trata de un objeto cualquiera, sino de un chaleco de protección balística perteneciente a un efectivo policial, con número de serie individualizado.

Por eso, más allá del daño provocado en el vehículo, la investigación apunta ahora a determinar quién fue el autor del hecho, dónde se encuentra el chaleco y si el delincuente actuó por azar o si conocía de antemano que dentro del automóvil había equipamiento policial de suma utilidad.

En el caso ahora tomó intervención de la UFIJ N° 9 de La Plata.