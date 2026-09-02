Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
POSESIÓN DUDOSA

Un policía en la mira por un predio en Arturo Seguí

Archivo

Por Redacción

Vecinos de Arturo Seguí expresaron su preocupación por la presunta ocupación de un predio ubicado en 141 y 411, donde además se encuentra un espacio verde destinado al uso comunitario.

Según las denuncias, un efectivo policial sería quien ocupa actualmente el lugar y estaría llevando adelante construcciones sin autorización, entre ellas un paredón que, de acuerdo con los frentistas, avanza sobre terrenos destinados a una plaza pública.

La propiedad habría quedado en el lugar luego de la construcción del Barrio PROCREAR y, según los habitantes de la zona, en su momento había sido ofrecida para ser utilizada por los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí. Actualmente, aseguran que el inmueble tendría un uso particular.

Los vecinos cuestionan además la respuesta de las autoridades y sostienen que, pese a las denuncias y notificaciones realizadas, las obras continúan.

Respecto del ocupante, según versiones, estaría cumpliendo funciones en Berazategui.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?