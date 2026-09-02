Un policía en la mira por un predio en Arturo Seguí

Vecinos de Arturo Seguí expresaron su preocupación por la presunta ocupación de un predio ubicado en 141 y 411, donde además se encuentra un espacio verde destinado al uso comunitario.

Según las denuncias, un efectivo policial sería quien ocupa actualmente el lugar y estaría llevando adelante construcciones sin autorización, entre ellas un paredón que, de acuerdo con los frentistas, avanza sobre terrenos destinados a una plaza pública.

La propiedad habría quedado en el lugar luego de la construcción del Barrio PROCREAR y, según los habitantes de la zona, en su momento había sido ofrecida para ser utilizada por los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí. Actualmente, aseguran que el inmueble tendría un uso particular.

Los vecinos cuestionan además la respuesta de las autoridades y sostienen que, pese a las denuncias y notificaciones realizadas, las obras continúan.

Respecto del ocupante, según versiones, estaría cumpliendo funciones en Berazategui.