Qué se sabe del quemacoches de Barrio Norte

Un piromaníaco volvió a poner en alerta a los vecinos de Barrio Norte tras incendiar varios autos. En 2 y 37, las cámaras registraron cómo un hombre colocó cartón y goma espuma en una rueda, les prendió fuego y escapó. Minutos después, una explosión despertó a Manuel, cuyo Fiat Palio quedó destruido por las llamas. Bomberos detectaron al menos seis vehículos incendiados durante la misma noche, por lo que crece la sospecha de que se trate de un mismo autor o una banda.

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