Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en San Isidro y dejó herido a un cuidador

El episodio ocurrió durante una práctica en la cancha 6 del Jockey Club, donde había 20 animales. El hombre salió despedido unos tres metros por la descarga y recibió asistencia médica. Otros dos equinos lograron recuperarse tras caer al suelo.

Cuatro caballos de polo murieron este miércoles tras ser alcanzados por un rayo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro. El episodio también dejó herido a un cuidador que estaba a cargo de los animales, quien salió despedido unos tres metros por la potencia de la descarga y debió recibir asistencia médica. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la cancha 6 del predio, donde había 20 equinos a la espera de su entrenamiento. Además de los cuatro animales que murieron, otros dos cayeron al suelo durante el episodio, aunque lograron recuperarse.

Una de las particularidades que llamó la atención después de lo sucedido fue el estado de las vendas rojas que los caballos tenían colocadas en las patas. Las protecciones se rompieron a la altura de los tobillos y, según explicó un veterinario especializado en equinos, la descarga también habría provocado quemaduras en esa zona.

En un video que trascendió tras el incidente se observa la reacción de quien registró las consecuencias del rayo y las lesiones visibles en las patas de los animales.

Los equinos que sobrevivieron permanecen bajo observación veterinaria. En las próximas horas serán evaluados para determinar el alcance de las lesiones, aunque las primeras estimaciones indican que podrían quedar imposibilitados de volver a jugar al polo debido a las posibles secuelas físicas.

Allegados al caso señalaron que los animales muertos tenían un valor relativo y que no se encontraban entre los ejemplares más costosos. De todos modos, entre los aficionados a este deporte no recuerdan un episodio similar.

Los caballos estaban atados a un poste, a la espera de comenzar el entrenamiento en la cancha 6, ubicada en el centro de la pista del Hipódromo de San Isidro. La descarga se produjo de manera repentina, en el marco de un fenómeno climático que, según trascendió, no había sido precedido por alertas de actividad eléctrica.

Desde la Municipalidad de San Isidro indicaron que Defensa Civil no tuvo que intervenir en el lugar. Por su parte, fuentes policiales señalaron que tampoco participaron del operativo y que los propietarios de los animales se hicieron cargo de la situación.

Pese a la muerte de los cuatro equinos y las lesiones sufridas por el cuidador, en el club destacaron que no hubo que lamentar víctimas fatales entre las personas.

Qué efectos puede provocar un rayo en los caballos

Un veterinario especializado en equinos explicó que este tipo de episodios puede ocurrir en ámbitos rurales y detalló cómo se transmite la descarga eléctrica en el cuerpo de los animales.

Según indicó, la energía del rayo ingresa al organismo y busca llegar al suelo a través de las patas, que permanecen en contacto con la tierra. Ese recorrido explicaría las quemaduras en el pelo y la rotura de las vendas que llevaban colocadas los caballos.

En cuanto a los animales que sobrevivieron, el especialista advirtió que podrían presentar lesiones graves, como la rotura de los tímpanos, además de otras secuelas que afecten su desempeño deportivo. Por ese motivo, consideró difícil que puedan volver a competir en el polo.