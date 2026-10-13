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116 Y 73

Un robo en marcha y tres detenidos en Villa Elvira

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Por Redacción

Tres hombres fueron aprehendidos en Villa Elvira, acusados de intentar robar elementos de una vivienda ubicada en la zona de 116 y 73. El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre un robo en curso.

Según fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrullas de La Plata acudieron al lugar y encontraron un Volkswagen Gol gris estacionado frente al inmueble. Junto al vehículo había tres hombres que estaban cargando distintos elementos que habían sacado de la propiedad.

Entre los objetos recuperados había cables de electricidad y herramientas de albañilería, que fueron secuestrados para documentar el procedimiento y luego restituidos a su propietario.

Los sospechosos, de 48, 30 y 24 años, fueron aprehendidos. Además, los efectivos incautaron el Volkswagen Gol que habría sido utilizado para trasladar los elementos. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno. La titular de la UFI N° 17, la fiscal Di Lorenzo, avaló las aprehensiones bajo la carátula de robo en grado de tentativa y dispuso que los acusados fueran presentados ante la Justicia.

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