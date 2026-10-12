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EL EPISODIO OCURRIÓ EN 119 ENTRE 527 Y 528

Un robo filmado y otro fuerte reclamo en Tolosa

Violentaron las trabas de una moto y escaparon cuando los dueños salieron. Uno de los ladrones, de 14 años, fue aprehendido
Uno los adolescentes fue aprehendido y luego entregado a sus padres

Por Redacción

El robo de una moto en Tolosa quedó registrado en cámaras de seguridad y despertó el reclamo de vecinos por la falta de patrullaje en la zona. El hecho ocurrió durante la mañana de ayer en la zona de 119 entre 527 y 528, donde dos sospechosos llegaron en otro rodado, violentaron las trabas de un rodado estacionado en la vereda.

Según denunciaron los vecinos, los ladridos de los perros alertaron a los dueños, que salieron de la vivienda y comenzaron a perseguir a los ladrones. Los sospechosos escaparon a la carrera después de abandonar la moto, que no habían logrado poner en marcha.

“¡No hay patrullaje! Por eso pueden robar con total impunidad a toda hora”, reclamaron vecinos del barrio, que difundieron las imágenes del episodio para visibilizar lo ocurrido.

Horas después, uno de los presuntos involucrados, de 14 años, fue aprehendido por personal policial. De acuerdo con el parte oficial, efectivos del Comando de Patrullas lo observaron cuando caminaba con una rueda de automóvil y lo trasladaron a la comisaría Sexta para identificarlo. Allí se encontraba el dueño de la moto, quien lo señaló como uno de los sospechosos y aportó las grabaciones de seguridad.

La Policía secuestró una moto y una rueda de automóvil. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y averiguación de ilícito, con intervención de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por disposición judicial, el adolescente fue entregado a sus progenitores. Mientras tanto resta establecer la identidad del segundo sospechoso.

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