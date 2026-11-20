En paralelo, otro procedimiento contra el narcomenudeo se realizó en el barrio El Molino, de City Bell. Allí, la Policía allanó un taller mecánico que, según la investigación, habría sido utilizado como fachada para ocultar la venta de drogas. Dos personas, un hombre de 39 años y una mujer de 35, fueron aprehendidas.

La pesquisa había comenzado el 2 de junio, luego de una denuncia que alertó sobre un presunto punto de comercialización de estupefacientes en ese sector de la localidad. A partir de las tareas de seguimiento, registros fílmicos y fotográficos y diligencias de comprador previo, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar la orden de allanamiento.

Durante el procedimiento secuestraron 501,8 gramos de marihuana en cogollos y 17,5 gramos de cocaína distribuidos en 50 envoltorios. También incautaron 36.500 pesos, cuatro teléfonos celulares, una balanza y sustancias de corte.

Los dos aprehendidos fueron identificados en la investigación por los apodos de “Cucha” y “Sabrina” y quedaron a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Intervienen la UFI 18, a cargo del fiscal Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías 4.

El caso suma otro punto de venta minorista bajo investigación en La Plata y expone una modalidad en la que una actividad comercial aparentemente legal habría servido para disimular la comercialización de drogas. La hipótesis deberá ser acreditada en el expediente.