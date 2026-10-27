Un vecino de Abasto murió en un incendio

Un hombre de 34 años murió ayer tras el incendio de una precaria casilla de madera en la que vivía, en 186 y 516 bis, en Abasto. Los investigadores buscan establecer cómo se originó el fuego, aunque una de las primeras hipótesis apunta a una posible falla en el cableado de una estufa eléctrica.

El hecho se conoció cuando personal policial fue comisionado al lugar tras un aviso por el incendio de una vivienda. Al arribar, los efectivos constataron que las llamas habían afectado una construcción de madera y que en el interior había un hombre sin vida.

Poco después, una joven de 21 años se presentó ante los agentes y reconoció a la víctima como su primo. Tras la intervención de los Bomberos, comenzaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fuego podría haberse iniciado en el cableado precario de una estufa halógena. Sin embargo, por el momento esa posibilidad no fue confirmada y se deberán realizar las pericias correspondientes para establecer el origen del incendio.

La zona quedó preservada para el trabajo de los especialistas. Además, se solicitó la intervención de Policía Científica y de la Morgue Policial. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata.