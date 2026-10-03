Un vecino de Berisso denunció esquema de estafa y extorsión al intentar comprar contenido erótico

Un hombre de 28 años residente de Berisso realizó una denuncia ante la Policía en la afirmó adujo haber sido blanco de una estafa virtual que derivó, horas más tarde, en un esquema de extorsión.

Todo comenzó cuando el joven ingresó al sitio de clasificados Skokka con la intención de comprar material fotográfico erótico. Conforme a lo detallado en la sede policial, concretó tres operaciones por medio de transferencias electrónicas que totalizaron 150 mil pesos. No obstante, una vez acreditados los fondos, los supuestos vendedores interrumpieron la comunicación y la mercadería nunca llegó.

El conflicto se agravó cuando la víctima reclamó el cumplimiento de lo pactado. En respuesta, los interlocutores le exigieron un desembolso suplementario de 100 mil pesos bajo intimidaciones directas. Los mensajes incluían la advertencia de presentarse en su domicilio particular y de difundir la transacción comercial tanto entre sus familiares como en su círculo íntimo.

Ante el persistente hostigamiento y la presión económica, el damnificado optó por presentarse en la dependencia policial para dar aviso de lo sucedido.

Con los elementos aportados, la justicia y las fuerzas de seguridad locales abrieron una causa caratulada como estafa y extorsión, mientras avanzan las tareas de rastreo sobre las cuentas receptoras del dinero para dar con los autores.

