Un vecino de City Bell falleció en la Ruta 36

Un vecino de City Bell murió ayer en un trágico accidente vial sobre la Ruta Provincial 36, luego de protagonizar un choque frontal contra un camión. La víctima, identificada como Santiago David Ortiz, de 44 años, conducía un Peugeot 206 rojo cuando, por motivos que son materia de investigación, habría invadido el carril contrario y terminó impactando de frente contra el vehículo de carga.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 112, en jurisdicción de Vieytes, partido de Magdalena. De acuerdo con la información oficial, el automóvil circulaba en sentido descendente cuando, por causas que todavía no fueron establecidas, se cruzó de carril y colisionó contra un camión Scania.

El impacto fue de tal magnitud que Ortiz murió en el lugar, sin que pudieran evitar el desenlace. La noticia generó conmoción por tratarse de un vecino de City Bell que perdió la vida en un hecho cuyas circunstancias deberán ser reconstruidas por los investigadores.

El camión era conducido por un hombre de 52 años, oriundo de Berisso. Tras el choque, el transportista manifestó dolores en el cuello, la espalda y uno de los hombros, por lo que fue trasladado preventivamente en una ambulancia para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la comisaría de Magdalena, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial La Plata.