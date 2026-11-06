Un vehículo con policías que iban al operativo por la visita del Papa despistó en la Autopista La Plata

Dos efectivos de Caballería La Plata se dirigían hacia Don Orione cuando el vehículo perdió el control a la altura del kilómetro 50,3. No hubo heridos.

Un móvil de la Dirección de Caballería La Plata que se dirigía hacia Don Orione, en el marco del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina, despistó este viernes en la Autopista La Plata-Buenos Aires. El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 50,3 y no dejó personas heridas.

Por motivos que se tratan de establecer, el Toyota Etios, dominio OJZ 197, perdió el control y terminó sobre un sector parquizado de la traza. El vehículo era conducido por el sargento Germán Rodríguez, quien viajaba acompañado por la capitana Rosana Adriana Sosa.

Ambos efectivos partieron desde La Plata con destino a Don Orione, donde debían cumplir funciones vinculadas al dispositivo de seguridad previsto por la visita papal.

Una ambulancia se hizo presente en el lugar y asistió a los ocupantes del rodado. Sin embargo, ninguno requirió traslado y el hecho se limitó a daños materiales.

Personal de la concesionaria vial procedió al retiro del automóvil. Una vez liberada la traza, los efectivos continuaron viaje hacia su destino para cumplir con sus tareas.