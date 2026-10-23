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La damnificada acudió a la Justicia

Un video viral, una ola de amenazas y denuncia

Por Redacción

Una discusión por un estacionamiento en el centro de La Plata derivó en una ola de hostigamiento virtual, amenazas y mensajes xenófobos contra una comerciante, cuyo caso ya está bajo investigación judicial. La mujer denunció que un creador de contenido la filmó sin su consentimiento y difundió un video editado del episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según relató la damnificada, el hecho ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando estacionó su auto en la zona de 57 y 13. Al regresar, un joven la esperaba y le reclamó por la forma en que había dejado el vehículo. Aunque no se había producido ningún daño, el hombre publicó las imágenes y anunció que la iba a escrachar.

Tras la difusión, la comerciante comenzó a recibir mensajes de números desconocidos con amenazas y ataques por su nacionalidad y por ser mujer. También denunciaron intentos de perjudicar la reputación digital de su restaurante mediante cientos de reseñas negativas. “Cuando uno emprende con amor, duele muchísimo ver ese tipo de comentarios”, expresó en contacto con este diario.

Cabe mencionar que en su presentación ante la Justicia, solicitó medidas urgentes para preservar pruebas digitales, identificar a los responsables y protegerse frente a nuevas agresiones.

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